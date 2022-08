Brits kandidaat-premier Rishi Sunak belooft inkomensbelasting met 20 procent te verlagen

Rishi Sunak wil de inkomensbelasting in het Verenigd Koninkrijk in zeven jaar met 20 procent verlagen. Het zou de grootste verlaging in dertig jaar zijn, meent hij. Dat beloofde Sunak maandag, op de dag dat 175.000 Conservatieve partijleden hun stembiljet ontvangen. Hij neemt het op tegen Liz Truss in de race om Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het Verenigd Koninkrijk.

Sunak zou het basistarief verlagen van 20 pence per Britse pond naar 16 pence per pond, wat zou neerkomen op een belastingverlaging van 20 procent. Toen Sunak nog minister van Financiën was, kondigde hij al een verlaging aan van 1 pence per pond tegen april 2024. Een verdere verlaging van 3 pence per pond zou er komen aan het einde van de volgende parlementstermijn, wat kan duren tot december 2029, schrijft de BBC.

“Het is een radicale visie, maar het is ook een realistische en er zijn enkele kernprincipes waarop ik eenvoudigweg geen compromissen wil maken, ongeacht de prijs”, liet Sunak optekenen in een verklaring. “Ten eerste zal ik de belastingen nooit verlagen op een manier die alleen de inflatie doet stijgen. Ten tweede zal ik nooit beloftes maken waarvoor ik niet kan opdraaien. En ten derde zal ik altijd eerlijk zijn over de uitdagingen waarvoor we staan.”

Beloftes over belastingen domineren de Conservatieve opvolgingsrace. Sunak noemde de plannen van Truss om de belastingen te verlagen “troostende sprookjes”. Hij beschuldigde haar ervan “oneerlijk” te zijn tegen de kiezers en een “daad van zelfsabotage” uit te voeren “die onze partij veroordeelt tot de nederlaag” bij de komende verkiezingen. Het plan van Truss zou zijns inziens neerkomen op “een leenwoede” die tot 50 miljard pond zou kosten. “Ik denk dat dat het inflatieprobleem zou verergeren”, vertelde hij aan BBC Radio.

“Zeven weken”

Toch lijkt de huidige minister van Buitenlandse Zaken Truss aan de winnende hand te zijn. Volgens haar achterban zou zij “belastingen verlagen in zeven weken tijd, niet zeven jaar”.