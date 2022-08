Karel Geraerts voor Union-Rangers: “Mijn spelers hebben geen plankenkoorts”

Rangers stond vorig seizoen in de finale van de Europa League en is een traditionele grootmacht van het Schotse voetbal. Voor hen is de kwalificatie tegen Union dan ook een must. “Het is normaal dat Rangers favoriet is”, aldus Karel Geraerts op zijn persconferentie. “Die club is zo veel groter dan Union… Wij zaten twee jaar geleden nog in 1B, hé. Het is aan Rangers om met die status om te gaan, wij gaan voetballen met de kwaliteiten die wij hebben. En als we dat doen, dan… (twijfelt even) gaan we een goeie wedstrijd spelen.”

Geraerts bereidde zich in detail voor op de dubbele confrontatie. Hij kreeg daarbij de hulp van zijn keeperscoach Logan Bailly (ex-Celtic) en voormalig Rangers-speler Thomas Buffel. “Zij hebben me wat info gegeven. Vergis jullie niet: Rangers speelt geen klassiek Schots voetbal met veel lange ballen. Het is een ploeg die probeert op te bouwen en zeer offensief voetbalt. En ze hebben natuurlijk veel sterke spelers, zoals Matondo, die we nog kennen van bij Cercle.”

“Ik heb mijn jongens gevraagd om elke match aan te vatten met de overtuiging om te winnen”, vervolgde Geraerts. “Dat is nu niet anders. De meesten kennen Rangers enkel van televisie of van de Champions League, maar morgen mag dat allemaal geen impact hebben. Het is nu aan ons om er te staan. We hebben deze voorrondes zelf afgedwongen, schrik is niet nodig. Mijn spelers hebben geen plankenkoorts. Ik denk dat het een mooie Europese avond kan worden.”