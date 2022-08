Cesc Fabregas trekt naar Serie B-club Como

Cesc Fabregas in 2019 ploegmakker van Yoeri Tielemans bij AS Monaco. — © BELGAIMAGE

Cesc Fabregas heeft een contract ondertekend bij Como, een club uit de Italiaanse tweede divisie, nadat zijn contract bij AS Monaco niet werd verlengd. Volgens Italiaanse media wordt verwacht dat hij voor twee seizoenen tekent.

De 35-jarige Fabregas maakte zijn profdebuut voor Arsenal in 2004 en verliet de Gunners in 2011 voor Barcelona, waar hij werd opgeleid. In 2014 keerde Fabregas terug naar Londen, deze keer bij Chelsea.

De Catalaan stapte in januari 2019 over naar Monaco. In drie en een half seizoen bij de Monegasken speelde hij 68 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde. Vorig seizoen speelde hij onder Philippe Clement slechts twee competitiewedstrijden door aanslepende blessures.

Fabregas verzamelde 110 caps, zijn laatste wedstrijden voor Spanje speelde hij op EURO 2016. Met ‘La Roja’ won hij het WK in 2010 en het EK in 2012. (belga)