KMI kondigt code geel af voor hitte in meerdere provincies: “Neem voorzorgen tijdens deze hittepiek”

Amper zijn we bekomen van de extreme hitte van twee weken geleden of de temperaturen gaan opnieuw fors de hoogte in. Dinsdag voorspelt het KMI 29 graden, woensdag 32 graden en donderdag 29 graden. Lokaal kan het nog warmer worden dan wat de voorspellingen zeggen, dus vaardigt het KMI code geel uit voor de hitte.

“Woensdag bereiken of overschrijden de temperaturen in een significatief deel van verscheidene provincies – en zeer lokaal ook elders – 32 graden”, aldus het KMI. “Vooral in de provincie Luxemburg is dat ook donderdag nog het geval. Neem uw voorzorgen tijdens deze hittepiek.”

Bij die temperaturen is het volgens het KMI bijvoorbeeld beter om wat meer te drinken en niet meer dan nodig in rechtstreeks zonlicht te vertoeven. Dat geldt zeker voor oudere en zwakkere mensen, maar voor ieder van ons kan het een verschil maken. “Wees waakzaam”, aldus het KMI.

(Lees verder onder de tabel)

© KMI

Naar het weekend toe zal het opnieuw iets minder warm worden en halen we zo’n 25 graden. “Met zon en wolken, maar opnieuw kurkdroog”, zegt weerman Frank Deboosere. De overgang van die drie warme dagen naar het koelere weekend kan wel gepaard gaan met buien en lokaal ook een onweer, maar volgens Deboosere zal dat jammer genoeg niet significant genoeg zijn. “Op sommige plekken zal er zo goed als niets vallen, op andere plaatsen zal er veel op korte tijd vallen. De bodem is te droog en hard, waardoor het meeste water niet zal kunnen doorsijpelen. Tot en met half augustus zien we eigenlijk geen neerslag die significant kan zijn voor de droogte. En verder kunnen we nog niet kijken.”

Hittegolf?

Naar alle waarschijnlijkheid zal er opnieuw geen sprake zijn van een hittegolf. Daarvoor moet het in ons land minstens vijf opeenvolgende dagen warmer dan 25 graden zijn en moeten we drie dagen meer dan 30 graden halen. Ook twee weken geleden was dat niet het geval. Hittegolven zijn het dus niet, maar wel hittepieken. Dat komt doordat er meer beweging in de lucht zit. “Andere jaren is het hogedrukgebied meer stationair. Dit jaar zien we eigenlijk vooral uitlopers van het hogedrukgebied boven de Azoren. Dat zit daar semipermanent en breidt soms een beetje uit richting West-Europa”, zegt Deboosere. “Vergelijk het met een dakgoot waar geregeld een druppel uitvalt. Daardoor krijgen we af toe zulke tropische temperaturen, maar koelt het ook opnieuw wat af”, zegt hij. “Zulke hittepieken zien we nu met een iets grotere regelmaat.”