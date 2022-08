Verdwaalde kogels verwonden tientallen mensen in Haïti

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince neemt het aantal schotwonden in het noodcentrum van Artsen zonder Grenzen toe. Het aantal loopt op tot tachtig en het merendeel daarvan is afkomstig van verdwaalde kogels. Dat meldt de medisch-humanitaire organisatie zelf.

Door het gevaar van verdwaalde kogels kan Artsen zonder Grenzen patiënten vaak enkel in kelders of kamers zonder ramen behandelen. Dat maakt de medische zorg moeilijker.

Sinds enkele weken is aantal gewelddadige confrontaties toegenomen in Haïti en de hoofdstad Port-au-Prince. “In verschillende delen in de stad is het extreem gevaarlijk om zich te verplaatsen”, zegt Rachelle Seguin, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Haïti. “We organiseren daarom mobiele klinieken om mensen te bereiken die zich niet kunnen verplaatsen. Maar wegversperringen en barricades maken het ons heel moeilijk. Mobiele klinieken zijn al verschillende keren niet kunnen uitrukken door de gevechten.”

Artsen zonder Grenzen blijft hun oproep herhalen. “Spaar de bevolking van het geweld. En zorg voor toegang tot gezondheidszorg en basisvoorzieningen”, zegt Benoît Vasseur, hoofd van de missie van Artsen zonder Grenzen in Haïti. “We zijn erg bezorgd dat de conflictgebieden in de Haïtiaanse hoofdstad en haar omgeving zich blijven uitbreiden.”