Minstens 24 doden en meerdere vermisten bij overstromingen in Oeganda

Bij hevige overstromingen in Oeganda zijn minstens 24 mensen om het leven gekomen. Meerdere anderen zijn nog steeds vermist. Dat bevestigt een woordvoerster van het Oegandese Rode Kruis maandag p autoriteit van de hulporganisatie Malteser, die ter plaatse is met een noodteam.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in de stad Mbale, in het oosten van het land, twee rivieren buiten hun oevers getreden na hevige regenval. Volgens het Oegandese Rode Kruis zijn 21 doden geborgen in Mbale en drie anderen in het naburige district Kapchorwa.