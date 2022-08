Voor het geluk geboren: man wint opnieuw gigantisch bedrag met lotje, zes jaar nadat hij 1 miljoen dollar won

De kans dat jij ooit met de loterij een bedrag met drie of meer nullen zult winnen, is eerder gering. Maar sommige mensen lijken wel geboren voor het geluk, zoals de Amerikaan Kevin Miller uit Montague in de staat Massachusetts. De man won onlangs het loterijspel Lucky for Life, goed voor 25.000 dollar (€ 25.000) per jaar voor de rest van zijn leven. Dat terwijl hij nauwelijks zes jaar geleden al eens een gigantisch bedrag won met een ander spel.

Samson en Gert vroegen zich vele jaren geleden af wat ze zouden doen met 10 miljoen, maar ook met 1 miljoen kan je heel wat bereiken in het leven. Kevin Miller kan er over meepraten, want zes jaar geleden won hij 1 miljoen dollar met het spel ‘Cadillac Riches’ van de staatsloterij van Massachusetts.

Maar zijn honger naar loterijgeluk was blijkbaar nog niet gestild. En dat leverde ten huize Miller onlangs nieuwe vreugdetaferelen op. Met een lotje van het spel Lucky for Life, dat hij net als zijn vorige zegebiljet kocht in een winkel in het plaatsje Turner Falls, raakte hij verzekerd voor 25.000 dollar per jaar, voor de rest van zijn leven.

Kevin Miller koos echter eieren voor zijn geld en ging voor de alternatieve optie: een eenmalig bedrag van 390.000 dollar. Food City, de winkel waar Miller het lotje gekocht, deelt ook een beetje mee in de vreugde, want als verkoper van het winnende biljet strijkt de winkel zelf 5.000 dollar op.

Kevin Miller liet nog niet in zijn kaarten kijken en laat in het midden wat hij met zijn nieuwe fortuin gaat doen.