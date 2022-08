Tweede ontsnapte wallaby eindelijk gevangen na dagenlange zoektocht en aanrijding: “Hij zal even moeten bekomen”

Herent/Kortenberg

Na vele meldingen van inwoners en tussenkomsten van Politie HerKo en Animal Rescue Service, is het op maandag dan toch gelukt om de ronddolende wallaby te vangen. Hij werd de afgelopen dagen veelvuldig gezien in de omgeving van de Lipselaan in Herent. Na meer dan drie uur kon het dier in een wei naast het Kastanjebos worden gevat.