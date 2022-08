Victor Boniface aangekomen in België, Nigeriaanse aanvaller op weg om recordaankoop Union te worden

De aanvaller van het Noorse FK Bodø/Glimt was vandaag al in België en zou rond de 2 miljoen euro moeten kosten. Dat zou van Boniface meteen de duurste inkomende speler in de geschiedenis van Union maken: de spits stoot daarmee Cameron Puertas (1,15 miljoen) van de troon.

Dit seizoen maakte Boniface al vijf goals in vier Champions League-voorrondeduels. In totaal kwam hij aan 23 goals in 66 duels sinds hij in 2019 uit zijn thuisland was overgekomen.