Voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte: “Maar zet de kraan niet zomaar open”

In Ukkel viel er de voorbije maand juli maar 5,2 liter neerslag per vierkante meter. Fors minder dus dan het maandgemiddelde van 77 liter. Meer nog, het is al van 1885 geleden dat er nog zo weinig regen viel in de maand juli. Wat de droogte betreft, zitten we dan ook al enkele weken in code oranje. In die fase kunnen er maatregelen opgelegd worden door de droogtecommissie. Zo is er in Limburg al een captatieverbod op onbevaarbare waterlopen.

Maandag kwam de adviesgroep voor die droogtecommissie opnieuw samen. Op dat overleg werd afgesproken om voorlopig geen extra maatregelen in te voeren. Nochtans gold er in 2018 een wekenlang sproeiverbod tussen 8 uur en 20 uur, terwijl juli 2018 met 50 liter neerslag per vierkante meter nog fors natter was dan de voorbije maand. “Maar nu zijn we veel beter voorbereid”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Er is nu voldoende drinkwatervoorraad, waardoor we op dat vlak nog niet in de problemen komen. Al wil dat niet zeggen dat iedereen zomaar de kraan mag openzetten.”

Geen piekverbruik

Maar die strategische voorraad is niet de enige reden waarom maatregelen nu langer uitblijven. “Als we kijken naar de cijfers, zien we geen grote piekverbruiken”, zegt Smet. “Dat was vroeger wel het geval op hete dagen. We vermoeden dat de economische crisis een rol speelt en dat iedereen nu wat meer naar z’n centen en dus ook z’n verbruik kijkt. Misschien zijn er ook wat meer mensen op vakantie, na twee coronajaren. Tot slot zijn mensen wellicht ook bewuster in hun omgang met water. Iedereen beseft nu hopelijk dat de gazon besproeien verspilling is, want dat gras herstelt zich na de zomer wel.”

Later deze zomer volgen er mogelijk wel nog extra maatregelen. Maar in de eerste plaats zal het dan gaan om een captatieverbod op bevaarbare waterlopen. Een sproeiverbod zoals in 2018 zit er op korte termijn niet aan te komen. “Het is een verregaande maatregel dus we moeten die ook goed kunnen onderbouwen”, zegt Smet. “In 2018 zagen we bovendien dat er een omgekeerd effect was. Mensen gingen vlak voor het ingaan van het sproeiverbod nog snel hun zwembad vullen of nog even alle planten water geven. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar we volgen de situatie wekelijks op, er is op dit moment nog niets uit te sluiten.”