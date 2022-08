Club Brugge wint oefenwedstrijd tegen ploeg van Stijn Stijnen, Denis Odoi maakt rentree

Patro was maandag te gast in het Belfius Basecamp in Westkapelle, waar de invallers van Club Brugge hen partij gaven. Onder andere Odoi, al enkele weken out met een blessure, kwam een halfuurtje in actie. Hij werd nog voor de rust vervangen, maar dat was gepland. Ook Larin, Sowah, Audoor, Otasowie, Mechele, Meijer en Ricca kregen minuten.

Club won met 2-0 na treffers van Sandra op assist Larin, en ook Larin scoorde op assist van Cuevas.

CLUB BRUGGE: Lammens, Otasowie (46’ Spileers), Mechele (46’ Ricca), Sylla (85’ Mondele), Sabbe (46’ Cuevas), Odoi (32’ Mbamba), Meijer (46’ Engels), Audoor, Sowah (46’ Servais), Sandra (80’ Vermant), Larin (80’ Mertens).