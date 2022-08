SJOTCAST. De eerste met Frank Raes: “Die Bilal El Khannouss van Genk? Da’s fantastisch, hé”

Op de Belgische voetbalvelden is het weer een drukte van jewelste, dus schakelt ook Sjotcast een versnelling hoger en laat het niemand minder dan vaste stem Frank Raes debuteren. Vandaag in de aflevering: Hoe Lars in één aflevering twee drielingen vond, waarom Yanko werd gebeld door René Vandereycken en wat Frank Raes heeft met een Costa Ricaans konijn.