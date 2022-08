Na de vele rode kaarten afgelopen weekend: Benchaib riskeert drie duels schorsing, Albanese en Abdulrazak twee duels

Amine Benchaib (KV Kortrijk), Abdulrazaq Ishaq (RSC Anderlecht) en Alessandro Albanese (KV Oostende) kregen dit weekend, op speeldag twee in de Jupiler Pro League, een rechtstreekse rode kaart onder de neus geschoven. Ze riskeren meerdere wedstrijden schorsing, zo deelde het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) maandag mee.

Amine Benchaib kreeg zondag in de 26e minuut van de 0-1 overwinning van Kortrijk op Seraing een rode kaart voor een gevaarlijke tackle op Mansoni, die enkele minuten later van het veld moest. Het Bondsparket stelde een sanctie voor van vier wedstrijden, waarvan drie effectief, en een geldboete van 3.500 euro.

Alessandro Albanese kreeg zaterdag in de 55e minuut van de 2-1 zege van Oostende tegen KV Mechelen de rode kaart voor een overtreding op Storm na tussenkomst van de VAR. Albanese hangt een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 1.500 euro boven het hoofd.

Abdulrazaq Ishaq werd zaterdag in de 31e minuut van de 1-0 nederlaag van Anderlecht in en tegen Cercle Brugge van het veld gestuurd omdat hij Da Silva een elleboogstoot gaf. De Anderlecht-speler krijgt mogelijk een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd.

Eén speeldag voor de anderen

Pietro Perdichizzi van Westerlo, die zaterdag bij Oud-Heverlee Leuven (2-0) werd weggestuurd, hangt een schorsing van één wedstrijd en een boete van 1.000 euro boven het hoofd.

In de wedstrijd tussen Kortrijk en Seraing kwam Seraing ook met tien man te staan nadat de Fransman Marvin Tshibuabua in de 87e minuut van het veld werd gestuurd omdat hij Mbayo het scoren had belet. Het Bondsparket wil hem een schorsing van een wedstrijd en een boete van 500 euro opleggen.

Spelers en clubs kunnen het voorstel aanvaarden of verwerpen. In het laatste geval komt de zaak dan voor het Disciplinaire Comité.

Verder werden ook Gary Magnee (Eupen) en Novatus Miroshi (Zulte Waregem) van het veld gestuurd afgelopen weekend. Zij kregen twee gele kaarten en zijn dus automatisch één speeldag geschorst.