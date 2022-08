3M dient nieuw saneringsplan voor eerste zone in Zwijndrecht in

Het oorspronkelijk ingediende saneringsplan van 3M voldeed volgens OVAM niet omdat er te veel onduidelijkheden in stonden en het onvoldoende was uitgewerkt. Het bedrijf besloot daarom in samenspraak met OVAM om het voorstel weer in te trekken en het in twee delen op te splitsen. Het eerste deel moest tegen 31 juli worden aangepast en dat is volgens 3M dus ook gebeurd. Het tweede deel moet tegen 31 december klaar zijn. Nog later volgt een plan voor een veel ruimere zone rond de fabriek in Zwijndrecht.

Het moeten aanpassen van de plannen, betekent volgens 3M en OVAM niet dat de start van de eigenlijke saneringswerken moet worden uitgesteld. Die zouden in het eerste gedeelte nog steeds dit jaar kunnen beginnen. Het hele met PFOS verontreinigde gebied rond de 3M-site saneren wordt sowieso een werk van jaren.

OVAM moet zich nu opnieuw over het ingediende voorstel buigen.