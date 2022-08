20.000 duiven vermist na internationale wedstrijd in Frankrijk: “Duiven mochten nooit gelost zijn, het is een catastrofe”

20.000 duiven zijn vermist nadat ze werden gelost voor een internationale wedstrijd in de Franse stad Narbonne. “De duiven mochten nooit gelost zijn”, klinkt het bij de Belgische Duivenbond. Het onweer en de slechte weersomstandigheden zorgden ervoor dat zoveel duiven de weg naar huis niet vonden. De Belgische Duivenbond kwam maandagmiddag in spoedzitting bijeen.

“Het is een catastrofe”, zegt Jef Cuypers van de Belgische Duivenbond. Hij wijst met de vinger naar de organisatie van de wedstrijd. “De fout ligt bij Indépendante de Liège, de inrichter van de vlucht. We begrijpen nog altijd niet waarom zij de duiven gelost hebben. Deze catastrofe zal gevolgen hebben. Volgend jaar zal de organisatie waarschijnlijk geen vluchten meer krijgen om in te richten.”

In totaal deden er 26.000 duiven mee, waarvan ongeveer 11.000 Belgische. Maandagmiddag kwam de Belgische Duivenbond samen om te bekijken hoe het in de toekomst anders kan worden aangepakt. “We willen gebruikmaken van webcams en contactpunten, zodat we voor elke provincie in contact staan met ervaren liefhebbers die ons informatie kunnen geven over het weer. En we willen ook samenwerken met een weerman.”

