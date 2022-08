Olga is nog maar pas terug bij haar man in ‘veilige’ westen van Oekraïne, of er vallen vlakbij raketten: “Dit is geen oorlog meer, dit is terreur”

Op de eerste dag van de terugkomst van Olga’s gezin in Oekraïne slaan raketten neer in het “veilige” westen van het land. Meer nog, de ­raketten richten een bloedbad aan in de stad Vinnytsja, waar we de dag voordien nog met Olga ver­bleven op weg naar Tsjerkasy. “Als het te onveilig wordt, keren we terug naar België. Maar nu we terug ­samen zijn, kunnen we de miserie even vergeten.”