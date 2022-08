Man opgepakt omdat hij dreigde “iedereen neer te schieten” bij AB InBev

Een man uit Luik, geboren in 1987, is maandag van zijn vrijheid beroofd en doorverwezen naar het parket van Luik nadat hij had gezegd dat hij van plan was “iedereen neer te schieten” bij zijn voormalige werkgever, de brouwerij van AB InBev in Jupille. Hij uitte de dreigementen omdat zijn arbeidsovereenkomst niet werd verlengd, aldus het Luikse gerecht.

Volgens de brouwer had de werknemer zich niet gehouden aan het arbeidsreglement. “We betreuren dit incident”, reageerde het bedrijf maandag in de vooravond. “De betrokkene was de voorbije twee jaar seizoensarbeider in de AB InBev-brouwerij in Jupille. Drie weken geleden werd zijn tijdelijk contract niet meer verlengd omdat hij meermaals het arbeidsregelement niet respecteerde. De ex-werknemer uitte daarop zijn ongenoegen met bedreigingen aan het adres van zijn voormalige collega’s en zijn werkgever.”

De man, die in 2019 al veroordeeld werd voor verbale bedreiging, had een voormalige collega gecontacteerd en uitgelegd dat hij van plan was op een dag naar de brouwerij te komen om de rekening te vereffenen en “iedereen neer te schieten”. De persoon in kwestie had vervolgens Securitas, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de veiligheid op het terrein, gewaarschuwd.

Vakantie nemen

De verdachte had ook contact opgenomen met een andere werknemer van het bedrijf om hem aan te raden vakantie te nemen omdat er in de loop van de week iets ernstigs zou gebeuren. Hij zei ook dat hij “niets te verliezen had”. Securitas nam vervolgens contact op met de politie. Er werden tijdens een huiszoeking echter geen wapens gevonden in de woning van de man.

De brouwer diende klacht in en zegt vertrouwen te hebben in het rechtssysteem en de samenwerking met de betrokken politiediensten. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen op het bedrijfsterrein in Jupille.