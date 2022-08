Didier Lamkel Zé blaast transfer naar Cyprus op en wil naar Ferencvaros

Het zit Antwerp niet mee. Nu had het een definitieve deal voor Didier Lamkel Zé (25) en nu blaast die de deal zelf op. Hij was maandag in Cyprus om bij Omonia Nicosia te tekenen, waar de Great Old een clubakkoord mee had en hij zelf al had toegezegd om te tekenen, maar een last minute aanbieding van een andere club heeft hem op andere gedachten gebracht.