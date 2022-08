Bekende rapper opgepakt voor verkrachting en diefstal in ziekenhuis

De Amerikaanse rapper Mystikal is opgepakt op verdenking van verkrachting, huiselijk geweld, wurging en nog andere feiten in Louisiana. De vermeende feiten zouden zich afgespeeld hebben in een ziekenhuis.

Het vermeende slachtoffer van de 51-jarige Mystikal, echte naam Michael Tyler, was zondag naar de lokale politie gestapt. Zondagavond werd de rapper in Baton Rouge, Louisiana, opgepakt voor liefst zes aanklachten: verkrachting, huiselijk geweld, wurging, opsluiting, diefstal en beschadigingen van eigendommen. Dat zou zich allemaal afgespeeld hebben in een ziekenhuis. Meer details ontbreken voorlopig.

Het is niet de eerste keer dat de hiphopper, die in 2000 een wereldhit scoorde met Shake ya ass, tweemaal genomineerd was voor een Grammy Award en vader is van een dochter van 23 en een zoon van 22, in aanraking komt met de ordediensten. In 2004 werd hij al eens veroordeeld tot 6 jaar gevangenis na schuldig te zijn bevonden aan aanranding en afpersing. Hij had toegegeven zijn kapster gedwongen te hebben tot seksuele handelingen nadat hij haar had beschuldigd van het stelen van 80.000 dollar. Na die straf bracht hij in 2012 3 maanden door in de gevangenis voor huiselijk geweld. Het slachtoffer was de moeder van hun twee kinderen.

In een interview met Associated press in april 2021 zei Tyler dat het beter ging en dat hij zijn leven omgegooid had. “Als ik die muziek herbeluister en terugkijk, man… Ik was een vervelende kleine rapper.”