Ooievaar komt in leeuwenverblijf van ZOO Planckendael terecht, met dodelijke afloop

In ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) is enkele weken geleden een ooievaar doodgebeten door een leeuw. De jonge vogel landde tijdens vliegoefeningen in het verblijf van de leeuwen en overleefde het niet. Volgens het dierenpark gebeurt dat wel vaker.

Beelden van het incident gaan rond op sociale media. Op de video, die wellicht dateert van midden juli, is te zien hoe een jonge ooievaar in de gracht rond het leeuwenverblijf zit. Wanneer de vogel uit het water komt en blijft hangen in de schrikdraad, aarzelt de mannetjesleeuw niet. Hij grijpt de ooievaar vast en doodt het dier.

“Het is jammer voor de vogel, maar het jachtinstinct van de leeuw is duidelijk nog aanwezig. Het blijven wilde dieren”, zegt woordvoerster Amanda Wielemans. “In deze periode van het jaar leren de jonge ooievaars vliegen. Daarbij komen ze soms in de verblijven van de roofdieren, zoals de leeuwen en de hyena’s, terecht.”

“Dat is iets wat jaarlijks gebeurt, zeker nu de ooievaars steeds vaker nesten bouwen in de buurt van het leeuwenverblijf. Sommige ooievaars komen met de schrik vrij, maar soms is het roofdier te snel. Dat is de wet van de natuur”, aldus Wielemans.

De ooievaarskolonie in Planckendael groeit nog haast ieder jaar aan. Ook dit jaar telde het dierenpark opnieuw een recordaantal kuikens. In totaal werden er 145 ooievaars geringd door de verzorgers. Dat zijn er 34 meer dan vorig jaar.

(svds)