Thomas Buffel over zijn ex-ploeg Rangers: “Lastige ploeg, maar op Ibrox krijgt Union zeker kansen”

Een Europa League-finale bereiken: het is een prestatie waar de Belgische clubs alleen maar van kunnen dromen. De Schotse vicekampioen Rangers deed het vorig seizoen wel (na strafschoppen mocht Frankfurt juichen), wat aantoont dat Union vanavond tegen een sterk team aantreedt. Is kwalificatie voor de barrages dan überhaupt realistisch? Jazeker, denkt Union-coach Karel Geraerts: “Maar we zijn wel de underdog.”

Ex-Rangers-speler Thomas Buffel, die zijn voormalige werknemer op de voet volgt en ook vanavond in Leuven aanwezig zal zijn, treedt Geraerts daarin bij. “De individuele kwaliteit bij Rangers ligt een pak hoger. Neem nu Matondo: we hebben bij Cercle kunnen vaststellen dat hij met één flits of versnelling een wedstrijd kan openbreken.”

Maar Rangers is meer dan de optelsom van de individuen, aldus Buffel. “Het is bovenal een lastig te bespelen collectief door de mix van twee stijlen. Enerzijds probeert de club aanvallend en verzorgd te voetballen. Dat was in mijn tijd ook al zo en dat is met de komst van de Nederlandse trainer Giovanni van Bronckhorst alleen maar toegenomen. Maar als dat niet werkt, kan Rangers overschakelen op het typische Engelse voetbal: met veel passie en strijd, mouwen omhoog. En zo ben je nooit klaar met hen.”

Loeren op omschakeling

Het betekent niet de facto dat Union zich bij voorbaat moet opmaken voor de poules van de Europa League, benadrukt Buffel. Zo ziet hij mogelijkheden in de rug van de defensie. “Rangers verloor zijn beste verdediger (Calvin Bassey, red.) aan Ajax. De verwachting bij de Schotse journalisten is dat Sands dinsdag een basisplek krijgt, maar hij is op zijn best op het middenveld. Daar moet Union van profiteren: misschien laat hij ruimte.”

Is die er vanavond nog niet, dan zeker volgende week in Glasgow, voorspelt Buffel. “In de terugwedstrijd zal Union sowieso kansen krijgen. De geweldige sfeer op Ibrox is meestal een troef, maar het kan ook averechts werken voor Rangers. De fans verplichten Rangers om vooruit te voetballen. Dan kan Union één van zijn troeven benutten: loeren op de omschakeling. Als je dus met een goed resultaat naar Schotland kunt reizen...”