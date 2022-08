Drama in de duivensport. Vrijdag werden 26.000 duiven gelost in het Zuid-Franse Narbonne. Amper 6.000 daarvan waren gisteravond al thuisgekomen. Waar de andere 20.000 zijn? Niemand die het weet. In de duivenwereld wordt dan ook met ongeloof gereageerd op het debacle. “Onbegrijpelijk dat ze gelost zijn”, zegt duivenmelker Ulrich Lemmens.