En nu eindelijk tekenen in Casa Milan: Charles De Ketelaere moet op eerste dag meteen vol aan de bak

En u dacht dat de onderhandelingen tussen de clubs al moeizaam waren verlopen? Een privévlucht regelen was gisteren ook een huzarenstuk voor CDK. Om hem zeker te kunnen verwelkomen, namen wij zelf het vroegste vliegtuig – 6.20 uur – naar Milano Malpensa, buiten de stad. Daar arriveerde Divock Origi een dikke maand geleden en de kans was groot dat ook De Ketelaere er zou landen. Een eerste richttijd lekte uit: 15 uur. Vervolgens kregen we door dat de bestemming Milano Linate was, de luchthaven vlak bij het centrum. Wij in allerijl met de trein naar daar, maar dan hoorden we dat er een probleem was en de landing pas voor 23.30 uur zou zijn. De allerlaatste wijziging: De Ketelaere zou niet vertrekken vanuit Oostende, maar vanuit Zaventem en mogelijk met een dag vertraging. Dat laatste bleek gelukkig bullshit en na middernacht kwam de kersverse aanwinst van AC Milan tevoorschijn. Te laat voor een echte overrompeling door de fans, maar ach.

Vijf jaar contract

Uiteraard was hij niet alleen, maar in het bijzijn van Yama Sharifi en Tom De Mul. Is dit voor De Ketelaere helemaal nieuw, dan hebben zijn makelaars intussen tonnen ervaring met het afhandelen van grote transfers. Mousa Dembélé naar Guangzhou R&F, Jan Vertonghen naar Benfica, net nog Vincent Janssen naar Antwerp, en De Mul zette als speler zelf ooit de stap naar de buitenlandse top, toen hij Ajax inruilde voor Sevilla. Gezien de transfersom – 35 miljoen euro – is dit echter hun strafste stoot tot dusver. De vruchten van een jarenlange samenwerking met het blauw-zwarte talent.

© Marc Gysens

De Ketelaere moet vandaag wel nog vol aan de bak. Eerste halte: Casa di Cura la Madonnina, het ziekenhuis waar hij ’s ochtends zijn medische en fysieke testen zal afleggen. Hij heeft de laatste weken noch gespeeld, noch doorgetraind, maar dat mag geen enkel probleem zijn. Nadien staat er een lunch op het programma en in de late namiddag wordt hij verwacht in Casa Milan, het hoofdkwartier van de Italiaanse kampioen. Daar ligt het vijfjarige contract op hem te wachten. Technisch directeur Paolo Maldini, die een maand lang heeft moeten zwoegen om zijn derde Belg vast te leggen, kan niet wachten om hem de pen te overhandigen. Ook bij Club Brugge kunnen ze dan eindelijk officieel communiceren. Een kind van het huis dat een absolute toptransfer maakt: ondanks alle heisa van de voorbije week hoort daar ongetwijfeld een mooi filmpje bij.

© BELGA

Origi nog out

Morgen maakt De Ketelaere zich dan weer op voor zijn eerste echte werkdag. Na twee dagen rust verzamelen de spelers opnieuw in Milanello, het chique oefencomplex, en als alles goed gaat, traint hij dan voor het eerst met de groep. Dat zal nog niet met Origi zijn, die door een blessure alle oefenduels aan zich voorbij zag gaan, maar wel met Alexis Saelemaekers, die hij kent van de nationale ploeg. Hij kan er ook kennismaken met zijn concurrenten. Ook al kan hij een rijtje lager spelen, dan kijken we toch naar een Olivier Giroud. Of een Junior Messias – op basis van de media-aandacht in Italië zou dat zomaar de bijnaam van De Ketelaere kunnen zijn. Zaterdag komen we meer te weten over de tactische plannen van Stefano Pioli, want dan werkt Milan zijn laatste oefenmatch af bij Vicenza. Daar gaan we zien in hoeverre CDK klaar is om volgende week in de Serie A te starten.