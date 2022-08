Mission impossible voor Union? Enkel Anderlecht en Club Brugge konden voorbije tien jaar via voorrondes naar groepsfase Champions League

Spannende en belangrijke dag voor Union. De Brusselse club treedt dinsdagavond voor het eerst aan in (de voorrondes van) de Champions League. Als vicekampioen begint Union in de derde voorronde tegen Rangers. Bij winst gaan Les Unionistes naar de play-offs, de laatste horde voor de groepsfase, maar voor Belgische clubs is het allesbehalve een makkelijke opgave om het tot daar te schoppen. Een overzicht van de voorbije tien seizoenen.

2012-2013: Club Brugge sneuvelt, Anderlecht naar groepsfase

In het seizoen 2012-2013 moet zowel de Belgische landskampioen als de vicekampioen nog voorrondes spelen. Anderlecht zit in het kampioenenspoor en loot daardoor minder zware tegenstanders. In de derde voorronde wint paars-wit makkelijk van het Litouwse Ekranas (thuis 5-0, uit 0-6) en in de play-offronde knokt het zich voorbij AEL Limassol (uit 2-1, thuis 2-0) naar de groepsfase. Club Brugge sneuvelt al in de derde voorronde tegen FC Kopenhagen (uit 0-0 en thuis 2-3).

Dieumerci Mbokani scoorde in 2012 de 1-0 tegen Limassol in minuut 81. Oleksandr Iakovenko maakte er in minuut 89 2-0 van. — © BELGA

2013-2014: Zulte Waregem sneuvelt

Vanaf het seizoen 2013-2014 komt de Belgische landskampioen rechtstreeks in de groepsfase terecht. Vicekampioen Zulte Waregem moet het in de derde voorronde opnemen tegen PSV en gaat twee keer kansloos onderuit (uit 2-0, thuis 0-3).

De verdediging van Essevee maakte in 2013 kennis met de ongrijpbare Zakaria Bakkali, toen 17 jaar. — © BELGA

2014-2015: Standard sneuvelt in play-offronde

In de zomer van 2014 schakelt vicekampioen Standard het Griekse Panathinaikos uit (thuis 0-0, uit 1-2) in de derde voorronde. De Rouches stoten door naar de play-offronde, waar ze sneuvelen tegen Zenit Sint-Petersburg (thuis 0-1, uit 2-0).

Imoh Ezekiel tijdens Standard-Panathinaikos in 2014. — © BELGA

2015-2016: Club Brugge sneuvelt in play-offronde

In 2015 mag landskampioen Gent rechtstreeks naar de groepsfase en moet Club Brugge de voorrondes overleven. De derde voorronde tegen Panathinaikos lukt nog (uit 2-1, thuis 3-0), maar in de play-offronde is Manchester United veel te sterk (uit 3-1, thuis 0-4).

Marouane Fellaini scoorde tijdens de heenmatch tegen Club Brugge. — © BELGA

2016-2017: Anderlecht sneuvelt

Een afgang vanjewelste in 2016: Anderlecht mag na drie seizoenen nog eens meedoen aan de Champions League en ontloopt grote clubs, maar raakt in de derde voorronde niet voorbij het Russische FK Rostov (uit 2-2, thuis 0-2).

Kapitein Steven Defour kon de blamage tegen de Russen niet voorkomen. — © BELGAIMAGE

2017-2018: Club Brugge sneuvelt

Club Brugge neemt het in 2017 als vicekampioen op tegen Istanboel Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League. In de heenwedstrijd in Jan Breydel wordt het 3-3, een week later verliest blauw-zwart met 2-0 in Istanboel.

Stefano Denswil na de verloren partij in Istanboel. — © BELGA

2018-2019: Standard sneuvelt

In de zomer van 2018 is Standard een maatje te klein voor Ajax. De Rouches houden de Ajacieden in de heenwedstrijd wel nog op 2-2, maar de terugwedstrijd in Amsterdam verliezen ze met 3-0.

Standard-verdediger Luis Pedro Cavanda had alle moeite van de wereld met Ajax-winger David Neres. — © EPA-EFE

2019-2020: Club Brugge naar groepsfase

Voor het eerst sinds 2013 kan een Belgische ploeg zich nog eens via de voorrondes kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge klopt Dynamo Kiev in de derde voorronde (thuis 1-0, uit 3-3) en rekent af met LASK Linz in de play-offronde (uit 0-1, thuis 2-1). Met landskampioen KRC Genk heeft België voor het eerst sinds 2005-2006 nog eens twee ploegen in de groepsfase van het kampioenenbal.

Hans Vanaken brak de ban in de terugwedstrijd tegen LASK Linz met een goal op assist van Ruud Vormer. — © BELGA

2020-2021: Gent sneuvelt in play-offronde

In 2020 wordt de derde voorronde wegens de coronapandemie in één wedstrijd afgewerkt. Vicekampioen Gent legt Rapid Wien met 2-1 over de knie, maar is kansloos in de play-offronde tegen Dynamo Kiev (thuis 1-2, uit 3-0).

Nieuwkomer Niklas Dorsch kon Gent niet voorbij Dynamo Kiev loodsen. — © BELGAIMAGE

2021-2022: Genk sneuvelt

Genk haalt het in 2021 niet van Shakhtar Donetsk. De Limburgers verliezen zowel uit als thuis met 2-1 van de Oekraïeners en worden veroordeeld tot de Europa League.

Théo Bongonda baalde na de uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk. — © BELGA

2022-2023: … ?

Union neemt het dinsdagavond in de derde voorronde in Leuven op tegen de Schotse vicekampioen Rangers. Volgende week dinsdag is de terugmatch. De winnaar stoot door naar de play-offronde van de Champions League, de verliezer gaat rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League.