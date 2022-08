Peru meldt eerste sterfgeval na besmetting met apenpokken

Een met apenpokken besmette patiënt is maandag in Peru overleden. Het gaat om het eerste sterfgeval in het land waar meer dan 300 besmettingen zijn gemeld. Dat heeft een gezondheidsambtenaar gemeld.

De 45-jarige man kwam in het ziekenhuis aan in zeer ernstige toestand na een besmetting met apenpokken. Zijn gezondheid was verzwakt nadat hij zijn hiv-behandeling had stopgezet”, zei de directeur van het nationaal ziekenhuis Dos de Mayo, Eduardo Farfan, aan een lokale radio.

Het gaat om het vijfde sterfgeval gelinkt aan de ziekte buiten Afrika, na de overlijdens in Spanje (twee), Brazilië en India.