Eerste voorzitter Child Focus overleden

Baron Daniel Cardon de Lichtbuer is vorige dinsdag op 91-jarige leeftijd over­leden in Hasselt.

Cardon de Lichtbuer was een van de eerste hoge ambtenaren bij de Europese Economische Gemeenschap, daarna stapte hij in het bankwezen. Na zijn pensioen in 1996 werd hij de eerste voorzitter van Child Focus, het centrum voor vermiste en ­seksueel uitgebuite kinderen. Van 2001 tot 2007 was hij ook voorzitter van Missing Children Europe, en in 2005 van de wereldwijde ­organisatie.(vbr)