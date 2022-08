Al-Qaeda topman Al-Zawahiri gedood bij Amerikaanse droneaanval in Kaboel

Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri werd gedood tijdens een droneaanval van de CIA in Afghanistan. Dat melden AP en Reuters op gezag van Amerikaanse hooggeplaatste bronnen. Het is zwaarste klap die de terreurorganisatie kreeg sinds de dood van oprichter Osama bin Laden in 2011 .

De Amerikanen hebben afgelopen weekend in Afghanistan een “antiterreuroperatie tegen een belangrijk doelwit binnen Al Qaeda” met succes afgerond. Dat laat een hoge bron binnen de Amerikaanse regering maandag weten.

President Joe Biden spreekt zich om 1.30 uur (Belgische tijd) uit over de operatie, maar Amerikaanse media weten via regeringsbronnen al dat het gaat om Ayman al-Zawahiri (71). Hij volgde in 2011 Osama bin Laden op aan het hoofd van de terreurgroepering, nadat de Amerikanen die hadden uitgeschakeld. Sinds 1998 was al-Zawahiri, een Egyptische dokter, Bin Ladens rechterhand en hij zou mee de aanslagen van 11 september 2001 in de VS gepland hebben. Zawahiri stond op de ‘most wanted terrorist’-lijst van de FBI, die 25 miljoen dollar beloofde voor informatie die gebruikt kon worden om hem gevangen te nemen of doden.

Het gaat om de eerste Amerikaanse aanval waar weet van is op Afghaans grondgebied sinds de taliban er in augustus vorig jaar de macht overnamen. Bij de aanval zouden geen burgerdoden gevallen zijn, volgens medewerkers van het Witte Huis. Al-Zawahiri zou omgebracht zijn bij een droneaanval in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, uitgevoerd door de CIA, zo weten Amerikaanse media.

Volgens een bron bij de inlichtingendiensten bevond Al-Zawahiri zich in een huis dat eigendom was van een hooggeplaatste medewerker van talibankopstuk Sirajuddin Haqqani. Het overlijden zou na de droneaanval bevestigd zijn door een CIA-team op de grond en een inspectie vanuit de lucht.

Een talibanwoordvoerder bevestigde dat er een aanval was en veroordeelde die streng. Hij had het over een schending van “internationale principes”.

Belofte Biden

Op 31 augustus 2021, nadat de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan waren vertrokken en het land weer in handen van de taliban was gevallen, had Biden gezegd dat de VS hun strijd tegen terreur in de regio niet opgaven. “We zullen het gevecht tegen terrorisme in Afghanistan en andere landen onderhouden. We hoeven gewoon geen oorlog op de grond voeren om dat te doen”, aldus Biden, die in zijn toespraak een aanval als deze voorspelde. “We hebben zogenaamde over-de-horizon capaciteiten, wat betekent dat we terroristen en doelwitten kunnen treffen zonder Amerikaanse laarzen op de grond - of heel weinig, indien nodig.”