Mensenhandel op bouwwerf Borealis: zaak blijft niet beperkt tot België

Een nieuw slachtoffer van de zaak rond economische uitbuiting op een werf van chemiebedrijf Borealis was aan de slag in Nederland. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en De Standaard dinsdag.

Vorige vrijdag ontdekte de politie een nieuw slachtoffer van economische uitbuiting op een appartement in Borgerhout. De man is van Bengalese afkomst en werd net als de andere Filipijnse en Bengalese slacht­offers, die vorige week werden ­aangetroffen op een Antwerpse werf van het chemiebedrijf Borealis, ­geronseld door R.B., een soort ­interimkantoor van het Italiaanse bouwbedrijf Irem. Na het onder­tekenen van een volmacht regelde Irem zijn papierwerk en kreeg hij een Hongaarse verblijfsvergunning, waarmee hij vrij in de EU kon reizen.

Het slachtoffer contacteerde de politie nadat Irem hem had meegedeeld dat zijn opdracht bij het ­chemiebedrijf Sabic in Nederland was afgelopen en hij moest ver­trekken naar Hongarije. En daar is hij doodsbang voor. De man kreeg inmiddels het ­statuut van slachtoffer van ­mensenhandel en heeft recht op ­opvang en begeleiding.

Linken met Italiaans bouwbedrijf

Op basis van de verschillende getuigenissen die Gazet van Antwerpen verzamelde, wordt steeds duidelijker dat de slachtoffers werden uitgebuit door een internationaal netwerk gelinkt aan het Italiaanse bouwbedrijf Irem. Zo worden ze in hun land van herkomst geronseld door agentschappen van R.B, die op hun beurt gelinkt zijn aan Irem. Het Belgische adres op de briefhoofden van R.B. is ­immers hetzelfde als dat van de Belgische vestiging van Irem. Vervolgens worden ze overgevlogen naar Hongarije, waar ze volgens ­gerechtelijke bronnen veel makkelijker aan een verblijfsvergunning raken. Daarna worden ze tewerk­gesteld in verschillende Europese landen, waaronder al zeker België en Nederland.

In een reactie laat het Nederlandse chemiebedrijf Sabic weten dat het zijn activiteiten uitvoert “in overeenstemming met de wet- en regelgeving” en dat het zijn “klanten, leveranciers en werknemers eerlijk, rechtvaardig en open” behandelt. “Wij verwachten van al onze leveranciers en contractanten dat zij hetzelfde doen en eisen dat zij volgens dezelfde ethische principes werken.” Sabic zegt de situatie te onderzoeken.