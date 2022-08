16-jarige fietser komt om na ongeval met vluchtmisdrijf: dader botst paar kilometer verder tegen verlichtingspaal

Een zestienjarige fietser is maandagavond om het leven gekomen bij een ongeval in het Oost-Vlaamse Temse. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf, maar botste ruim twee kilometer verderop tegen een verlichtingspaal en kon worden gevat.

De zestienjarige jongen uit Temse reed maandagavond rond 22.15 uur op het fietspad van de brug over de E17 in de Doornstraat, in de richting van Velle, toen hij door een wagen (een rode Renault Megane) werd aangereden. De klap zou zo hard geweest zijn dat het slachtoffer enkele meters verder over de omheining tussen het fietspad en de talud van de brug vloog.

Een buurtbewoner, die op het moment van de feiten in zijn tuin zat, hoorde de klap en ging buiten een kijkje nemen. Aanvankelijk zou hij niets hebben opgemerkt, maar wat verderop zou hij in de overwoekerde berm wel iets hebben zien liggen wat op een fiets of brommer leek. De man verwittigde de hulpdiensten, die snel ter plaatse kwamen en even later het levenloze lichaam van het slachtoffer aantroffen. De brug werd volledig afgesloten voor het verkeer.

De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf na het ongeval, maar botste ruim twee kilometer verderop tegen een verlichtingspaal op het kruispunt van de Lange Rekstraat en de Beeldstraat in Sint-Niklaas. Ook toen probeerde hij te vluchten, maar de politie kon hem vatten en legde meteen de link naar het eerste ongeval. De bestuurder zou onder invloed geweest zijn en er zouden ook drugs in zijn auto zijn aangetroffen.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige en wetsgeneesheer ter plaatse.

© rr

© ypw

© ypw

© ypw

© ypw