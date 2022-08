La Gazzetta: “Juventus wil Dries Mertens verleiden met riant salaris”

Juventus heeft met Dusan Vlahovic een topspits, maar zoekt nog een doublure die ook op de flanken uitgespeeld moet kunnen worden. Aangezien Atlético Madrid eerste keus Alvaro Morata moeilijk wil lossen, denkt Juvé na over alternatieven. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is Rode Duivel Dries Mertens één van de pistes.

Muriel, Martial, Kostic, Werner en Mertens: ziedaar de namen die La Gazzetta lanceert als alternatief voor Morata. Muriel (Atalanta) en Kostic (Frankfurt) hebben bij clubs nog slechts één jaar contract en zijn dus eenvoudiger los te weken, maar Mertens is zelfs helemaal transfervrij. Bijkomend voordeel is dat Juvé dan meer transferbudget zou overhebben om andere versterkingen te betalen. Volgens La Gazzetta zal Juvé Mertens een aantrekkelijk voorstel doen.

Juventus-directeur Federico Cherubini heeft als opdracht om een aanvaller te vinden die centraal kan spelen als Vlahovic rust nodig heeft, maar die ook mét hem kan voetballen op de flanken. Zeker op links heeft Juventus een (tijdelijk) probleem, aangezien Federico Chiesa nog aan het terugkeren is na een lange afwezigheid door blessure.

Aangezien voor Mertens geen transfersom betaald moet worden, zou Juventus de 35-jarige pocketaanvaller volgens La Gazzetta een riant salaris bieden van ruim 4 miljoen euro. Bovendien is er de aantrekkingskracht van de Champions League. Tegenargument is dan weer dat Mertens een clubicoon van Napoli is, rivaal van Juventus. Maar in het voetbal is het hart vaak de plaats waar de portefeuille zit.