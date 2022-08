Zaak rond economische uitbuiting neemt nu ook internationale proporties aan: “Ze hielden ons vast als gevangenen”

De man werd op vrijdag gevonden in een appartement op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. — © Tom Cornille

Borgerhout/Antwerpen

De zaak rond de 55 slachtoffers van economische uitbuiting die aan de slag waren op een werf van chemiebedrijf Borealis, lijkt nu ook internationale proporties aan te nemen. Afgelopen vrijdag ontdekte de politie een nieuw slachtoffer in een appartement op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De man werkte net als de andere slachtoffers voor onderaannemer Irem, maar was volgens onderzoek van zusterkrant Gazet van Antwerpen in Nederland aan de slag, op een site van chemiebedrijf Sabic.