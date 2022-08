Urenlange politieactie door gijzeling in appartement in winkelstraat: slachtoffer kan ontsnappen, verdachte (23) geboeid weggeleid

Na een urenlange politieactie, waarvoor ook het bijzonder bijstandsteam SAU-TIG en de speciale eenheden werden opgetrommeld, werd dinsdagochtend rond 10.30 uur een verdachte van een gijzeling opgepakt in het centrum van Hasselt. Enkele uren eerder had het slachtoffer uit een appartement kunnen ontsnappen.

Rond 4.30 uur kreeg de politie LRH dinsdagochtend de melding dat een jongeman uit een appartement in de Koning Albertstraat in Hasselt was gevlucht. Het slachtoffer gaf aan dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden, maar was kunnen ontsnappen. “De verdachte verschanste zich in het appartement, hij zou gewapend geweest zijn”, zo meldt het parket.

Tussen 5.30 en 6 uur werd de omgeving afgesloten. Het ging naast de Koning Albertstraat zelf ook om de Ridderstraat, een deel van de Havermarkt, de Cellebroedersstraat en Galerij de Ware Vrienden. De bewoners van de appartementen in de omgeving werden geëvacueerd. Het incident vond plaats ter hoogte van de Standaard Boekhandel en het voormalige filiaal van Ici Paris XL.

Eerst kwam het Limburgse bijzonder bijstandsteam SAU-TIG ter plaatse, later arriveerden de speciale eenheden van de federale politie. Er werd ook een drone ingezet. De politie LRH riep op om de omgeving te vermijden, maar gaf toen nog geen verdere uitleg.

(Lees verder onder de foto)

© Dirk Jacobs

Even voor 10.30 uur werd een man geboeid en in bloot bovenlijf naar buiten geleid. Daarna werd de omgeving weer vrijgegeven en konden personeel en klanten opnieuw naar hun winkels.

Een ambulance en een MUG-arts kwamen ter plaatse, maar het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt. Alleen het pand waar het voorval zich afspeelde, is nog afgesloten. Het gaat om een appartementsblok, waarvan de benedenverdieping te huur staat.

De opgepakte verdachte is een 23-jarige jongeman uit Maaseik. Hij werd naar het politiekantoor meegenomen voor verhoor. Meer is nog niet bekend.

Drukke winkelstraat

De Koning Albertstraat is een van de drukstbezochte winkelstraten van Hasselt. Bij de handelaars, hun personeel en de eerste vroege klanten nam de nervositeit in de loop van de voormiddag. De politie had alvast de handen vol om iedereen uit de afgebakende zones te houden. Heel wat winkelpersoneel had zich op het terras van The Century of op de Grote Markt gezet voor een koffie. “We kunnen niks anders doen”, zeggen de meisjes van Kruidvat. “Wachten tot we er in mogen, zeker?”

(Lees verder onder de foto)

Rond 10.30 uur werd een man geboeid naar buiten geleid. — © Tom Palmaers

Op de Grote Markt verzamelde het personeel van Holland & Barett en Mango. “Ik kwam speciaal vroeger om de winkel netjes klaar te hebben. Tja.” Raf Donald van de gelijknamige lingeriezaak en schoenwinkel neemt het filosofisch op. “Wat kunnen we anders doen. Dit heb je niet in de hand. Ik heb onze mensen naar een terras gestuurd. Daar wachten ze op verder nieuws.”

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© Dirk Jacobs