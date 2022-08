Overstromingen in Kentucky kosten minstens 37 mensen het leven

Minstens 37 mensen zijn om het leven gekomen bij overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky, schrijft gouverneur Andy Beshear maandagavond op Twitter. De overstromingen en aardverschuivingen zijn het gevolg van zware regenval vorige week in Kentucky en de buurstaten Virginia en West Virginia.

Heel wat inwoners werden donderdagnacht verrast door het water. Maar er is meer regenval op komst. Gouverneur Beshear waarschuwde inwoners maandagavond nog voor een reeks “complexe stormen” die tussen 23 uur (5 uur Belgische tijd) en 8 uur (14 uur Belgische tijd) over het getroffen oostelijke gebied van Kentucky zouden razen. “De grootste zorg zijn overstromingen in de loop van de nacht”, tweette hij. Ook de National Weather Service waarschuwde voor hevige regenval en plotse overstromingen.

Volgens autoriteiten zou het weken kunnen duren voor alle vermisten gevonden zijn. Het is bovendien nog niet duidelijk hoeveel mensen vermist zijn, omdat er op veel plekken in het getroffen gebied geen ontvangst is. Eerder zei gouverneur Beshear op een persconferentie dat honderden mensen nog vermist waren. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de overstromingen erkend als een ramp, waardoor federale middelen vrijkomen.

