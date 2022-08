67-jarige vrouw overleden na botsing met auto tegen gevel: “We zagen meteen dat ze er niet goed aan toe was”

In de Heirstraat in Opgrimbie is dinsdagochtend rond 00.30 uur een auto tegen een huis beland. Een bevrijdingsteam van de brandweer heeft het slachtoffer uit het wrak gehaald. De 67-jarige vrouw uit Maasmechelen werd zwaargewond afgevoerd, maar bezweek later aan haar verwondingen.

Bewoner Clement Lessen werd omstreeks 00.30 uur opgeschrikt door een doffe knal. “Ik lag al in bed, net boven de kamer waar de auto in reed. Ik was meteen wakker.” Ook overbuurman Jean Meyers was meteen ter plaatse. “Ik kon niet slapen en had me beneden genesteld, toen ik een slag hoorde. Ik ben in mijn badjas meteen naar buiten gerend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De politie zette zelfs een drone in.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Een MUG-team werd opgeroepen voor de bestuurster, die gekneld zat in het voertuig. “We zagen meteen dat ze er niet goed aan toe was”, zegt Fabiola Geerts, de vrouw van Jean Meyers en zelf verpleegster. De brandweer Oost-Limburg heeft het dak van de auto geslepen om de vrouw voorzichtig uit het voertuig te halen. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later in de nacht overleden.

De gevel van het huis is gebarsten, maar het huis blijft wel bewoonbaar. In de woonkamer bij Clement Lenssen kwam de verwarming los van de muur. “De muur is tot boven gescheurd”, zegt hij. “Het huis staat hier al van 1910 en nu gebeurt dit. Het zal wel even duren vooraleer dit hersteld is. Ik heb hier nog wat oude brikken liggen. Maar of dat volstaat?” Het is nog onduidelijk waarom de auto van de weg ging.