Australië krikt rente weer op

Al in mei was de RBA (Reserve Bank of Australia) begonnen met het opkrikken van de rente met 0,25 procent, voor het eerst sinds 2010. Sindsdien volgde elke maand een rentestap van 50 basispunten.

Met haar beleid probeert de RBA de inflatie te temmen. Door de rente op te krikken, wordt lenen duurder. Dat zou ertoe moeten leiden dat er minder geld in omloop komt en de economie afkoelt.

Daarnaast blijven er bijkomende verhogingen in het verschiet liggen. “De raad van bestuur verwacht om verdere stappen te ondernemen in het proces om de monetaire voorwaarden in de komende maanden te normaliseren”, zei gouverneur Philip Lowe. Hij benadrukte wel dat nog niets in steen gebeiteld is.

De inflatie in Australië zou volgens de centrale bank dit jaar uitkomen op 7,75 procent, om in de loop van 2023 iets boven de 4 procent uit te komen en in 2024 verder te zakken tot 3 procent. De economische groei zou 3,25 procent bedragen in 2022 en telkens 1,75 procent in de volgende twee jaar.