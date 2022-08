VERHALEN VAN OP SPOED. “Ik zag haar dichtklappen. Letterlijk. En ik dacht: het is gedaan”

Marijke, een sterke moeder van vijf kinderen, valt thuis plots flauw door de pijn. Haar man, zanger Jean-Bosco Safari, probeert haar te verzorgen maar beseft dat het heel ernstig is. En dan gaat het heel snel. Een ambulance haalt Marijke op, ze vertrekken halsoverkop naar spoed. Maar de eerste briefing luidt: “Meneer, we doen alles wat we kunnen. Maar we weten niet wat het is...”