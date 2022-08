Chinese bevolking zal naar verwachting afnemen vanaf 2025

Ondanks versoepelingen in het geboortebeleid zal de Chinese bevolking naar verwachting afnemen vanaf 2025. Dat meldt het Chinese ministerie van Volksgezondheid. Het land staat voor een demografische crisis, waarin de snel vergrijzende beroepsbevolking, de economische vertraging en de zwakste bevolkingsgroei in decennia een rol spelen.

Vorig jaar bereikte de bevolkingsgroei al een dieptepunt: het lijkt erop dat die trend zich zal voortzetten. “De bevolkingsgroei is aanzienlijk vertraagd. Hij zal een negatieve groeifase ingaan in de loop van het veertiende vijfjarenplan (2021-2025)”, waarschuwde het ministerie van Volksgezondheid.

Peking heeft zijn geboortebeleid de afgelopen jaren versoepeld: sinds 2016 is het koppels toegestaan om twee kinderen te krijgen, sinds vorig jaar mogen ze drie kinderen op de wereld zetten. Maar de versoepelingen leidden niet tot een babyboom. Kinderen onderhouden, huisvesten en een goede opleiding laten genieten kost immers steeds meer geld, wat koppels afschrikt.

Om geboortes aan te zwengelen, bepleit het ministerie van Volksgezondheid om de financiële druk op koppels wat huisvesting, onderwijs en belastingen betreft, langs politieke weg te verminderen. Zo biedt Hangzhou, een stad in het oosten van China, sinds maandag grotere leningen aan voor gezinnen met drie kinderen, opdat ze een eerste woning kunnen kopen.

In 2021 werden in China 10,62 miljoen geboortes geregistreerd, wat volgens officiële gegevens overeenkomt met het laagste niveau sinds 1978. De eenkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd om de bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog af te remmen.