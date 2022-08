Hoge prijzen leveren oliereus BP meer dan 9 miljard dollar winst op

Energiereus BP heeft als gevolg van de forse prijsstijgingen van olie en gas een miljardenwinst geboekt in het tweede kwartaal. Het Britse bedrijf gunt de aandeelhouders extra dividend en versnelt zijn aandeleninkoopprogramma.

Onder de streep bleef in het tweede kwartaal 9,3 miljard dollar over. De gecorrigeerde nettowinst bedroeg 8,5 miljard dollar en was zo het hoogst sinds 2008. BP ging daarmee vlot boven de verwachtingen van analisten.

BP krikt zijn dividend nu op met 10 procent tot 6,006 cent per aandeel. Bovendien koopt de oliereus in het huidige kwartaal 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen op. In de eerste helft van dit jaar schafte het bedrijf al voor 3,8 miljard dollar aan eigen aandelen aan.

Olie- en gasbedrijven plukken de vruchten van de energiecrisis die is ontstaan als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. BP verwacht dat de prijzen voorlopig hoog zullen blijven.