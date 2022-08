Duitsland hoopt op regen om bosbrand in Saksisch Zwitserland af te remmen

Om de bosbranden in het Duitse nationaal park Saksisch Zwitserland af te remmen, moet het regenen. Dat zegt Thomas Kunz, de woordvoerder van het district Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in de deelstaat Saksen dinsdag.

De vlammen blijven het gebied, in het oosten van Duitsland, teisteren en nemen door de stijgende temperaturen en de droogte alleen maar aan kracht toe. “Om de situatie te verbeteren hebben we regen nodig”, zei Kunz.

Dinsdagochtend werden ongeveer 300 brandweerlieden ingezet, in de loop van de dag worden 550 brandweerlieden verwacht. Ze bestrijden sintels en vuur dat nog in de grond zit. Uit de bodem stijgt rook op en verschijnen vlammen.

De brand brak uit in het Tsjechische nationaal park Boheems Zwitserland en sloeg over naar Saksisch Zwitserland. Daar woedt het vuur al bijna een week. De brand in Tsjechië is onder controle, zeggen autoriteiten maandag.

