Nancy Pelosi geland in Maleisië, steeds grotere kans op bezoek aan Taiwan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is dinsdag geland in Maleisië. Het is het tweede land dat ze aandoet op haar Aziatische rondreis. Hoewel verschillende bronnen beweren dat een tussenstop in Taiwan op de planning staat, is niets officieel bevestigd, zo schrijft persagentschap AFP. Het is dus afwachten of de nummer drie binnen de Amerikaanse politiek het eiland zal bezoeken te midden van verhoogde spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Pelosi landde ’s ochtends (plaatselijke tijd) op de luchtmachtbasis bij de hoofdstad Kuala Lumpur, meldt het Maleisische persagentschap Bernama. De 82-jarige politica zal in de loop van de dag onder meer een ontmoeting te hebben met de premier van Maleisië, Ismail Sabri Yakoob. Eerder bezocht Pelosi Singapore. Na Maleisië staan Zuid-Korea en Japan op de officiële reisplanning.

Het is niet duidelijk of de Amerikaanse ook naar Taiwan zal reizen, ondanks de waarschuwingen van China. Maar verschillende internationale media, waaronder de Financial Times en Bloomberg, beweren dat een stop in Taiwan er wel in zit.

Volgens parlementaire bronnen in Taipei zou ze dinsdagavond al in Taiwan zou aankomen. Woensdag zou ze dan president Tsai Ing-wen ontmoeten. Ook The Liberty Times, een Maleisisch medium gelinkt aan de partij van Ing-wen, bevestigt dat de Democrate dinsdagavond rond 22.20 uur lokale tijd zal landen.

“Alle internationale reizigers die naar Taiwan komen om een beter inzicht te krijgen en steun te betuigen aan ons land, beschouwen we als welkom”, aldus Joanne Ou, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Opstandige provincie

China beschouwt het autonome eiland als een opstandige Chinese provincie en zou zo’n demarche als een provocatie zien. Peking voerde zijn militaire aanwezigheid boven en rond het eiland de afgelopen maanden verder op en verhoogt ook de economische druk. De Russische invasie in Oekraïne begin dit jaar heeft de geruchten over een Chinese inval in Taiwan nog verder versterkt.