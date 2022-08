Zeven drones in beslag genomen en zo’n 600 festivalgangers betrapt met drugs tijdens drie weekends Tomorrowland

Tijdens de drie festivalweekends van Tomorrowland zijn in totaal 607 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 54 dealers kregen een rechtstreekse dagvaarding. De politie nam ook zeven drones in beslag. Dat meldt het Antwerps parket.

Zondagnacht liep het derde en laatste festivalweekend van Tomorrowland op zijn einde. Net zoals de voorbije twee weekends verliep het festival zonder al te grote incidenten. Het Antwerps parket en de lokale politie Rupel blikken dan ook tevreden terug. “Het positieve verloop is het resultaat van een samenwerking tussen de organisatie, de politie, de veiligheidsdiensten en alle andere partners en een samenwerking die zich vooral achter de schermen heeft afgespeeld”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

Drones

Tijdens de drie weekends werden in totaal 212 mensen gearresteerd. Dat gaat dan om 112 gerechtelijke en 100 bestuurlijke arrestaties. “59 ‘inklimmers’ probeerden zonder ticket het terrein binnen te dringen”, aldus Aerts. De politie nam in totaal ook 60 taxi’s bestuurlijk in beslag omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi wettelijk niet in orde was.

Opvallend: ook zeven drones werden in beslag genomen. “Voor het van drones gelden er strenge regels die de veiligheid van het publiek moeten garanderen. Tijdens het hele festival zijn er overtredingen vastgesteld”, legt Aerts uit. “De vaststellingen zullen overgemaakt worden aan het directoraat-generaal van de luchtvaart. Daar riskeren de overtreders een boete van 1.600 euro.”

Themazittingen drugs

607 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak en kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket. “Dat betreft 75 euro voor softdrugs en 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 77.625 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen”, zegt Aerts. “Daarbij is de inzet van het team Behavior Detection Officers (BDO) van PZ Brussel zeker een meerwaarde gebleken. Ze zijn getraind om het gedrag van mensen te bestuderen en te volgen.”

54 dealers kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor een van de drie themazittingen op 26 oktober, 23 november of 19 december 2022. Twintig gauwdieven, voornamelijk Zuid-Amerikaanse verdachten, werden na het festival aangehouden.