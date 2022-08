Schiphol houdt tot november vast aan maximumaantal reizigers

Ook in de maanden september en oktober zal er op Schiphol een maximumaantal reizigers gelden. Dat heeft de Nederlandse luchthaven dinsdag bekendgemaakt.

In september kunnen er maximaal 67.500 reizigers per dag lokaal vertrekken. In oktober gaat het om 69.500 reizigers.

Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen vooral in de herfstvakantie moeten ingrijpen. Op basis van de nu verkochte tickets worden in die weken gemiddeld 3.500 reizigers per dag te veel verwacht.

Schiphol stelde voor juli en augustus voor het eerst beperkingen in voor het aantal vertrekkende reizigers. De luchthaven kampt met aanhoudende personeelstekorten bij de beveiliging en afhandelaars. Sinds april zijn er geregeld ellenlange wachtrijen op Schiphol.