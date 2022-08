Belg gearresteerd voor diefstal op strand van Magaluf

De opgepakte personen zijn drie Spanjaarden, een Italiaan, een Algerijn, een Belg en twee meisjes waarvan de nationaliteit niet bekendgemaakt werd, zo meldt persbureau EuropaPress dinsdag.

De Belg werd op 29 juli gearresteerd, samen met de Spanjaarden en de Italiaan, nadat hij op heterdaad werd betrapt. Nadat een jongeman zijn bezittingen had achtergelaten om even in het water te gaan, gingen de dieven er onder meer vandoor met zijn smartphone, zonnebril en meerdere kledingstukken.

Meer informatie over de Belg is niet bekend.