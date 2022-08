Britse kandidaat-premier Liz Truss doet Schotse eerste minister Nicola Sturgeon af als “aandachtszoeker”

Liz Truss, een van de twee overblijvende kandidaten voor het leiderschap over de Britse conservatieve regeringspartij, heeft zich de woede van de Schotse regering op de hals gehaald. Op een verkiezingsbijeenkomst in Exeter deed ze de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon af als een “aandachtszoeker”. “Het beste wat je met haar kunt doen, is haar negeren”, zei ze.

Truss deed de uitspraken gevraagd naar een mogelijk nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Eerste minister Nicola Sturgeon kondigde onlangs aan dat ze een tweede volksbevraging wil organiseren in het najaar van 2023, nadat de Schotten in 2014 nipt beslisten om deel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk.

“Eén familie”

De 47-jarige minister van Buitenlandse Zaken wil daar niet van weten, maakte ze duidelijk op de verkiezingsbijeenkomst. “Ik ben een kind van de unie”, sprak ze. “Ik geloof dat we één familie zijn, en dat we beter samenblijven.” Over Sturgeon zelf had Truss geen goed woord over. “Het beste wat we met Nicola Sturgeon kunnen doen, is haar negeren”, klonk het. “Ze is een aandachtszoeker.”

Truss heeft zich zo de woede van de Schotse regering op de hals gehaald. Vicepremier John Swinney noemde haar uitspraken “compleet en totaal onaanvaardbaar”. Hij beschuldigde de Tories ervan Schotland de afgelopen jaren te hebben behandeld “als een voetveeg”. “Ik maak dit geregeld mee wanneer ik met de Britse regering moet werken: een minachting voor Schotland, een drang om Schotland te kleineren en onze stem niet te horen”, zei Swinney op de BBC-radio.

Ambtenarenlonen

De Tory-kandidate deed nog een andere opvallende uitspraak in Exeter. Ze pleitte ervoor om af te stappen van de gelijke ambtenarenlonen in het volledige land, en de lonen in plaats daarvan af te stemmen op de prijzen in de regio waar de ambtenaren werken. Een ambtenaar in pakweg Londen zou zo meer verdienen dan iemand die dezelfde job uitoefent in het noorden van Engeland.

Maar op die uitspraak is ze intussen al teruggekomen. Truss keert op haar stappen terug nadat enkele prominente Tories zich uitspraken tegen het voorstel, bericht de Britse openbare omroep BBC.

Ben Houchen, de burgemeester van Tees Valley in het noorden van Engeland, noemde het “een manier om de volgende verkiezingen absoluut zeker te verliezen”. Ook de ambtenarenvakbond FDA en oppositiepartij Labour verzetten zich tegen de plannen.

De medewerkers van Truss laten nu weten dat er geen voorstel in die zin komt en dat haar uitspraken “bewust verkeerd worden weergegeven”. “De huidige loonschalen binnen de overheid worden absoluut behouden. Iets anders beweren is simpelweg fout.”

5 september

Liz Truss en de 42-jarige voormalige minister van Financiën Rishi Sunak zijn de enige twee overblijvende kandidaten voor het leiderschap over de Conservatieve partij. De nieuwe Tory-leider neemt ook het premierschap over van Boris Johnson, die begin vorige maand ontslag nam als partijleider na een resem schandalen. Het zijn de partijleden die de nieuwe leider mogen kiezen. Hij of zij wordt op 5 september in het zadel gehesen.