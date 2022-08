Eindelijk is het zover: Union werkt vanavond zijn eerste Europese wedstrijd in ruim 58 jaar af. De tegenstander van dienst voor die historische affiche is niet mals: Rangers FC verloor vorig jaar na penalty’s nog de Europa League-finale en is dus torenhoog favoriet. “Maar vorig jaar waren we in de competitie ook de underdog”, is doelman Anthony Moris (32) alvast strijdvaardig.