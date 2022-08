IJsland getroffen door reeks aardbevingen

Een van deze bevingen vond plaats om 2.30 uur en had een kracht van 5 op de schaal van Richter. De bewegende magmamassa onder de aardkorst lag aan de oorzaak van de beving. De trillingen werden gevoeld tot in de hoofdstad Reykjavik, maar ook in andere regio’s van het noordelijke land.

Er is sprake van lichte schade, maar er vielen geen slachtoffers. De sterkste aardbeving vond zondagavond plaats en had een kracht van 5.5 op de schaal van Richter. Dit wordt omschreven als “vrij krachtig”.