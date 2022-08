Duits spoorbedrijf geeft werknemers bonus voor energiebesparingen

Het gaat over zaken als verlichting, verwarming, het gebruik van airconditioning, tanken, “of zelfs de trap gebruiken in plaats van de lift”, zei Seiler. Als het bedrijf een niet nader genoemde doelstelling haalt, zou de bonus zelfs kunnen oplopen tot 150 euro voor alle werknemers. Seiler zei niet hoe groot de besparingen moeten zijn en hoe ze gemeten zullen worden.

Seiler verwees ook naar de verwachte gastekorten en zei dat het bedrijf nog andere maatregelen neemt om energie te besparen. Dat kan gaan van de vervanging van verwarming op fossiele brandstoffen door alternatieve systemen, tot het wegnemen van buitenverlichting aan het hoofdkwartier.

Met een jaarlijks verbruik van ongeveer 10 terawattuur is het spoor de grootste elektriciteitsverbruiker van Duitsland. Volgens het jongste jaarrapport nam aardgas een aandeel van 6 procent in in de elektriciteitsmix vorig jaar. Meer dan 20 procent werd gegenereerd door bruin- en steenkool. Hernieuwbare energie was goed voor 62 procent.