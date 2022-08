Oostende Koerse loopt uit de hand: jockeys gaan massaal op de vuist tijdens paardenrennen, politie moet ingrijpen

Tijdens de paardenrennen in de ACEG Wellington Hippodroom in Oostende gingen maandagavond zo’n twintig jockeys met elkaar op de vuist. Een van hen werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Elke maandag in juli en augustus zijn er telkens paardenrennen op de Wellingtonrenbaan onder de noemer Oostende Koerse. Dat verloopt zonder incidenten en na de rennen is er altijd nog een afterparty. Maandag liep het echter verkeerd af toen twee groepen jockeys het oneens raakten en er een discussie ontstond. Volgens de politie ontaardde die discussie in een vechtpartij tussen de jockeys. (Lees verder onder de foto)

De politie haalde samen met de organisatie de heethoofden uit elkaar. — © Greet Yperman

De organisatie besloot na het uitbreken van het gevecht om de muziek te stoppen en de festiviteiten vroegtijdig stop te zetten. Enkele heethoofden werden de deur gewezen en werden door de politie geïdentificeerd. Een van de deelnemers aan het gevecht moest met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden.

De politie stelde een proces-verbaal op voor slagen en verwondingen.