Eén dag na meerdere raketinslagen: onze reporter stelt vast hoe leven in Dnipro zijn gang gaat

Midden juli werd de Oekraïense stad Dnipro getroffen door meerdere Russische raketinslagen, waarbij drie doden en vijftien gewonden vielen. Een dag na die aanval kon onze reporter vaststellen hoe het leven in de stad verder zijn gang ging. Zo zag hij hoe vrouwen sporten in het park, kinderen rolschaatsen op straat en jongeren volop feesten in openlucht. “Niet meer buitenkomen is precies wat Rusland wil”, klinkt het onder hen. “Dit is onze manier van strijden.”