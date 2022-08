Bijna 700 migranten steken Kanaal over op één dag tijd: record voor 2022

Zowat 696 migranten hebben maandag de oversteek naar Groot-Brittannië op het Kanaal gemaakt. Dat is het hoogste aantal op een dag tijd sinds begin dit jaar, zo meldt het Britse ministerie van Defensie dinsdag. In totaal hebben zowat 17.100 mensen dit jaar al de oversteek gemaakt. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode minder dan 9.500 mensen.

In 2021 staken in totaal 28.500 mensen het Kanaal over. Dat aantal zal in 2022 wellicht oplopen tot 60.000 mensen, aldus een rapport van het Europees Parlement. Door de Brexit en de coronapandemie zijn de controles op landwegen verstrengd en is het aantal dat de oversteek naar Groot-Brittannië waagt, toegenomen. Zij vormen een doorn in het oog van de conservatieve regering in Londen. Een centraal strijdpunt in de Brexit-campagne was namelijk om zelf opnieuw controle te krijgen over de eigen grenzen.

Als reactie op de problematiek heeft Groot-Brittannië onlangs een omstreden verdrag afgesloten met de regering van Rwanda. Daarin werd beslist om asielzoekers van verschillende nationaliteiten, die “illegaal” zouden aankomen in het land, over te vliegen naar Rwanda, in Oost-Afrika. De Verenigde Naties lieten al weten het verdrag te beschouwen als een schending van het internationaal recht. Tot nog toe zijn geen vliegtuigen vertrokken naar Rwanda. In juni stond nochtans een eerste vlucht gepland, maar die werd geannuleerd na een uitspraak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zowel Liz Truss als Rishi Sunak, de twee overgebleven kandidaten om uittredend premier Boris Johnson op te volgen, willen het verdrag behouden.

Het Europees Parlement oordeelde dat de maatregel geen ontradend effect zal hebben, en wil dat Londen onderhandelt met Parijs over de inrichting van een onderzoekscentrum voor asielaanvragen op Franse bodem. De problematiek zorgt regelmatig voor spanningen tussen beide. Afgelopen november stierven nog 27 mensen, nadat hun boot gekapseisd was.